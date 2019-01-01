Договор-оферта о предоставлении Софта (торгового софта) REVIZORFX

г. Москва

ООО "Лемон групп", именуемое в дальнейшем Компания, публикует настоящий договор, являющийся публичной офертой в адрес физических лиц (далее Пользователей) о нижеследующем:

Общие положения

Компания не является брокерской компанией, дилинговым центром или консалтинговой компанией. Компания является разработчиком и оптимизатором торгового софта (биржевые советники, индикаторы, скрипты).

Торговый софт — это отработанная стратегия, оцифрованная в автоматический алгоритм для исключения из трейдинга человеческого фактора и эмоций, таких как азарт, жадность и страх.

Торговый софт высвобождает пользователю до 90% свободного времени из трейдинга, но не является искусственным интеллектом и требует периодических корректировок.

1. Термины и определения

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются следующие термины и определения:

● Торговый софт REVIZORFX / Софт - программный комплекс, файл (как в целом, так и его компоненты), являющийся совокупностью данных и команд, исходного текста, баз данных, визуальных произведений, включенных в состав указанного Софта, а также вся документация по его использованию, добавляемый в электронную торговую платформу.

● Электронная торговая платформа — компьютерная система, которая может использоваться, чтобы разместить заказы (покупку/продажу) финансовых продуктов, таких как акции, облигации, валюты, биржевой товар и деривативы с финансовыми посредниками, такими как брокеры, дилеры, маркетмейкеры или фондовые биржи по сети.

● Пользователь - пользователь торгового софта. Заключение Пользователем настоящего Договора возможно при наличии полной право и дееспособности согласно требованиям действующего законодательства РФ.

● Оферта – публичное предложение Компании, адресованное любому лицу, заключить с ним договор (далее — Договор) на существующих условиях, содержащихся в Договоре. Право пользоваться Софтом, без права переделки или иной переработки, без права распространения, с сохранением за Компанией права выдачи аналогичных Софтов другим лицам.

● Тариф/Тарифный план — это размер вознаграждения в зависимости от выбранного Пользователем функционала Софта и срока его использования. Тарифы размещаются Компанией на Сайте и содержат основную информацию о предоставляемых в рамках Тарифа возможностях Софта, о сроке действия предоставленных прав, о вознаграждении и иных особенностях.

● Продолжительность действия Софта - срок, определенный принятым и оплаченным Тарифным планом.

● Устройство - понятие, под которым в данном Договоре подразумеваются любые электронновычислительное устройства (ЭВМ), используемые Пользователем, способные исполнять (воспроизводить) Софт.

1.2. Общая сумма оплаты, которая в некоторых случаях (по желанию Пользователя) может включать или исключать дополнительные функции и положения Софта, указывается в разделе «Тарифы».

2. Предмет Договора

2.1. Компания обязуется предоставить Пользователю не подлежащее уступке или передаче право использования Софта в соответствии с выбранным вариантом и Тарифом, путём предоставления доступа к Софту, а Пользователь обязуется уплатить вознаграждение в соответствии с условиями выбранного варианта и Тарифа.

2.2. Пользователь вправе пользоваться Софтом на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.3. Софт предоставляется на оплаченный согласно выбранному варианту и Тарифу период.

2.4. Все положения настоящего Договора распространяются как на Софт в целом, так и на его отдельные компоненты, которые не могут быть разделены и использоваться на разных Устройствах.

3. Момент заключения Договора (Акцепт)

3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).

3.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты считается осуществление Пользователем регистрации на Сайте, путем заполнения регистрационной формы или авторизации и выражения согласия с условиями Договора, размещенной на страницах Сайта. Акцептом оферты в некоторых случаях может совершаться совершение иных конклюдентных действий, выражающих намерение Пользователя использовать Софт, включая, но не ограничиваясь, уплатой вознаграждения.

3.3. Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.

4. Условия возможного использования Софта

4.1. Покупка Софта

4.1.1. При покупке Софта, Компания предоставляет Пользователю единовременно одну копию продукта, запрограммированную под предоставленный номер торгового счета.

4.1.2. Предоставление Софта осуществляется путем направления ссылки либо файлов на указанную Пользователем электронную почту, с инструкцией по установке и использованию.

4.1.2. Пользователь имеет возможность перепрограммировать Софт под другой номер счета, но не ранее чем через шесть месяцев со дня покупки и не более двух раз за время предоставления Софта.

4.2. Аренда торгового софта

4.2.1. В Компании предусмотрена программа сотрудничества с оплатой за результат «аренда торгового софта». При данной схеме сотрудничества предоставляется поддержка технического специалиста.

4.2.2. Поддержка технического специалиста заключается в помощи по эксплуатации Софта, а также донесения до Потребителя всех возможностей продукта. При этом техподдержка не является консультацией по финансовым инструментам и их возможным изменениям рыночных цен.

5. Характеристики Софта

5.1. Софт является гибридным программным обеспечением, установленном на Устройстве Пользователя.

5.1.1. Характеристики Софта имеют функциональные ограничения. Данные ограничения могут быть связаны с техническим уровнем развития компьютерных технологий, используемых операционных систем и программных комплексов Пользователя, а также могут отличаться в зависимости от используемых функций.

5.1.2. Необходимые условия для стабильной работы алгоритма без сбоев - скорость обработки торговых ордеров до 0,5 секунды, отсутствие реквот*, VPS сервер для бесперебойного интернета и электричества 24/7.

6. Вознаграждение и порядок расчетов

6.1. Пользователь, выбрав вариант приобретения Софта указанный в п. 4.1. настоящего Договора, единоразово оплачивает сумму в размере, указанном на продукте, выбранном Пользователем на сайтах revizorfx.com и revizorfx.pro.

6.2. Пользователь, выбрав вариант приобретения Софта указанный в п.4.2. настоящего Договора, обладает правом оплатить тарифный план по одному из предоставленных Компанией тарифных планов:

Виды тарифов депозит арендная ставка период действия «Тариф Старт» $1000 30% от полученного Пользователем дохода 3 месяца «Тариф Сильвер» от $5000 20% от полученного Пользователем дохода 6 месяцев «Тариф Голд» от $20000 15% от полученного Пользователем дохода 1 год «Тариф Платинум» от $50000 10% от полученного Пользователем дохода 1 год

Вознаграждение Компании также будет складываться от суммы полученного дохода Пользователем указанной в графе «арендная ставка».

Описание тарифов представлено на пакетах, представленных на сайтах revizorfx.com и revizorfx.pro, и дает право выбора Пользователю подобрать для себя наиболее выгодный вариант.

6.3. Оплата за Софт по данному Договору осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в виде предоплаты в полном размере по выбранному варианту приобретения Софта и Тарифному плану платных возможностей.

6.4. Оплата может осуществляться любым из способов, предложенным и функционирующим на Сайте, включая, но не ограничиваясь, путем перевода денежных средств в рублях через платежные системы Яндекс Касса, а также безналичной оплаты на расчетный счет ООО " Лемон групп" по предварительному согласованию с Компанией после составления необходимых для этого документов.

6.5. Передача оплаченного Пользователем Софта, согласно выбранного им Тарифа, происходит в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Компании.

7. Условия использования Софта

7.1. В целях использования Софта Пользователю необходимо оставить заявку на сайте revizorfx.com или revizorfx.pro, после чего с последним связывается менеджер Компании и либо выставляется счет на оплату, либо у Пользователя есть возможность произвести оплату электронным способом, через платежные системы Яндекс Касса.

7.2. Возможности Софта предоставляются Пользователю в случае акцепта (выбора и оплаты) выбранного варианта и Тарифного плана и действуют на протяжении оплаченного периода действия.

7.3. Компания реализует своё право распоряжения путём передачи использования Софта при предоставлении платных возможностей Пользователю. Это действие носит односторонний разрешительный характер по отношению к Пользователю и не требует составления актов приемки-передачи прав по Договору.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Софт предоставляет Пользователю возможность пользоваться программным обеспечением по принципу «как оно есть», и в полном объёме, допускаемым применяемым законом. Компания не даёт никаких гарантий или заявлений и не принимает никаких дополнительных условий в связи с Софтом.

8.2. Пользователь несёт полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Софта с другими программными продуктами, установленными на Устройстве Пользователя. Софт не предназначен и не может быть использован в информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Софта может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные убытки.

8.3. Компания не несёт ответственности за невозможность использования Софта по причинам, зависящим от Пользователя.

8.4. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возможный ущерб, возникший в результате:

(а) неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушения информационной безопасности или нормального функционирования Софта;

(б) сбоев в работе Софта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Софта;

(в) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений.

(г) других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей Интернета и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения Договора.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.

8.6. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путём переговоров между собой.

8.7. Компания не несет ответственности и Пользователь не обладает правом предъявлять претензии, если ожидания Пользователя о качествах и возможностях Софта оказались не оправданны. Пользователь обязан самостоятельно до акцепта оферты изучить всю необходимую информацию о Софте.

8.8. Пользователь, оформляя оплату выбранного Тарифного плана, несёт ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен.

9. Техническая поддержка

9.1. Компания осуществляет Техническую поддержку функционирования Софта и деятельности Пользователя с использованием Софта, в том числе по вопросам, связанным с функциональностью Софта и предоставляемыми модулями.

9.2. Пользователь вправе обращаться в службу Технической поддержки Софта за дополнительное вознаграждение, за исключением приобретения Пользователем одного из тарифов указанного в п. 6.2. настоящего Договора.

9.3. Для осуществления Технической поддержки Софта менеджер Компании через демонстрацию экрана консультирует Пользователя по Skype.

10. Прочие условия

10.1. Стороны признают, что любая информация, касающаяся заключения настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицами без предварительного письменного на то согласия от другой стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей настоящего Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом.

10.2. Компания вправе в одностороннем порядке внести изменения в данный Договор. Изменения в условиях настоящего Договора вступают в силу с даты их публикации на Сайте, если иное прямо не оговорено в публикации.

10.3. Продолжение использования Софта Пользователем после внесения изменений или дополнений в данный Договор означает полное принятие и согласие Пользователя с этими изменениями или дополнениями.

10.4. Софт является результатом деятельности Компании, которые предоставили в соответствии с настоящим Договором права Пользователю.

10.5. Алгоритмы работы Софта и его исходные коды, в том числе их части, являются конфиденциальной информацией. Любое использование Софта в нарушение условий настоящего Договора рассматривается как нарушение прав Компании и является достаточным основанием для лишения предоставленных по настоящему Договору прав, одностороннего расторжения Договора и взыскания всех возникших убытков.

10.6. Компания собирает и обрабатывает персональные данные Пользователей (а именно: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес электронной почты) в целях:

выполнения условий настоящей Оферты;

соблюдения требования ФЗ «О персональных данных». Под обработкой в целях настоящего пункта подразумевается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Способы обработки персональных данных: смешанный (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных).

10.7. Выполняя действие по акцепту Оферты Пользователь дает согласие Компании на сбор и обработку персональных данных о Пользователе в целях исполнения условий настоящего Договора, а также информирование Пользователя о проходящих рекламных акциях и специальных предложениях на протяжении всего срока действия Договора.

10.8. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных Пользователя, выполняющие действия по выставлению счетов и служба технической поддержки.

10.9 Стороны обязуются не разглашать и не распространять в любой форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (открытых) источниках, либо стали или станут известны также без участия тех же Сторон от третьих лиц. Данная обязанность подлежит исполнению в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его окончания.

11. Адрес и реквизиты

ООО «Лемон групп»

ИНН/КПП 7719439209

ОГРН 1167746197398

Юридический адрес: г. Москва, ул. Семеновская М.

д.28, корп.14, этаж 1 пом I

р/с 40702810200000015674

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700

в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»